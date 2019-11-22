ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «ВЕСТ»

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Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Расчётная небанковская кредитная организация «ВЕСТ».
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «ВЕСТ»

    Об этом сообщается на сайте регулятора.

    «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с  22 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Расчётная небанковская кредитная организация «ВЕСТ» ООО «РНКО «ВЕСТ», — говорится в сообщении.

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