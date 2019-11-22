ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «ВЕСТ»
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 22 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Расчётная небанковская кредитная организация «ВЕСТ» ООО «РНКО «ВЕСТ», — говорится в сообщении.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка».
15 ноября Банк России отозвал лицензию у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».