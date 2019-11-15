В ЦБ заявили о продолжении выпуска металлических рублей и копеек

Короткая ссылка
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко пообещал, что Центробанк в ближайшие годы не откажется от выпуска металлических рублей и копеек.
В ЦБ заявили о продолжении выпуска металлических рублей и копеек
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Тарифы на ряд услуг и товаров, в том числе на такие социально значимые, как лекарства, исчисляются в копейках. Именно поэтому мы обязаны обеспечить необходимое количество монет в обороте», — подчеркнул он.

Согласно данным ЦБ, в первую очередь монеты в России востребованы в транспорте, ретейле, аптеках и при приёме в вендинговых автоматах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Центробанк выпустил памятные монеты, посвящённые мультфильму «Дед Мороз и лето» и Ростехнадзору, общим тиражом более 500 тыс. экземпляров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить