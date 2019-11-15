В ЦБ заявили о продолжении выпуска металлических рублей и копеек

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко пообещал, что Центробанк в ближайшие годы не откажется от выпуска металлических рублей и копеек.

Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Тарифы на ряд услуг и товаров, в том числе на такие социально значимые, как лекарства, исчисляются в копейках. Именно поэтому мы обязаны обеспечить необходимое количество монет в обороте», — подчеркнул он.

Согласно данным ЦБ, в первую очередь монеты в России востребованы в транспорте, ретейле, аптеках и при приёме в вендинговых автоматах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Центробанк выпустил памятные монеты, посвящённые мультфильму «Дед Мороз и лето» и Ростехнадзору, общим тиражом более 500 тыс. экземпляров.