Эксперт оценил новый способ мошенничества с банковскими картами

Эксперт в области информационной безопасности, учёный-криминалист Виталий Вехов в беседе с ФАН оценил новый способ мошенничества с банковскими картами.

«Мошенники всегда рассчитывают на невнимательность клиентов», — заявил он.

Как пояснил Вехов, новый способ заключается в том, что код, который приходит клиенту, не инициирован для совершения какой-либо финансовой сделки.

«Речь идёт о системе быстрых платежей с помощью смс-сообщений. Но именно здесь кроется уловка мошенников. Так, клиенты, которые в режиме онлайн со своих мобильных устройств могут совершать несколько операций, забывают, кому и по какой операции должны ввести код», — сказал эксперт.

По его словам, обычно злоумышленники специально выбирают часы пик, когда у людей снижается внимательность.

Ранее газета «Известия» сообщала, что банки предупредили о новом способе мошенничества с картами.