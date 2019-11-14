Эксперт оценил последствия возможного отказа от плавающего курса рубля

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Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия возможного отказа от плавающего курса рубля.
Эксперт оценил последствия возможного отказа от плавающего курса рубля
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, российская экономика приближается по своему уровню к развитым и для неё ограничение курса национальной валюты нежелательно.

«Плавающий курс рубля напрямую увязан с экономическим ростом страны — без него экономика с определённого уровня не сможет нормально существенными темпами развиваться при прочих равных условиях», — сказал Нигматуллин.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.

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