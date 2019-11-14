Эксперт прокомментировал ситуацию с микрозаймами в России
- РИА Новости
Всего компания проанализировала более 100 тыс. заявок, поданных на получение краткосрочных потребительских займов в 2019 году.
По итогам исследования, около трети займов (35%) россияне берут на неотложные нужды.
18,6% заявок было подано с целью ремонта недвижимости.
8,2% брали деньги на ремонт и обслуживание машин, мотоциклов и квадроциклов, включая покупку запчастей и сложный кузовной ремонт.
Деньги на праздники занимали в 6,2% случаев.
4,8% заявок подано с целью погашения имеющихся долгов.
4,2% брали деньги на отпуск.
«Чаще всего таким образом оплачивают горящие туры», — уточнил директор по связям с общественностью платформы Webbankir Игорь Петров.
На медицину занимали в 3,2% случаев — в основном для оплаты услуг стоматологов.
Кроме того, займы оформляли для работы на форекс-рынке или инвестирования в другие финансовые инструменты.
Эксперты также назвали несколько необычных поводов для кредитов — в том числе покупка билетов в театр или извинение после ссоры.
Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Госдума намерена обсудить ограничение рекламы микрозаймов в людных местах.