Эксперт прокомментировал ситуацию с микрозаймами в России

Аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir провели исследование с целью выяснения причин, по которым граждане России оформляют микрозаймы, сообщает «Газета.Ru».

Всего компания проанализировала более 100 тыс. заявок, поданных на получение краткосрочных потребительских займов в 2019 году.

По итогам исследования, около трети займов (35%) россияне берут на неотложные нужды.

18,6% заявок было подано с целью ремонта недвижимости.

8,2% брали деньги на ремонт и обслуживание машин, мотоциклов и квадроциклов, включая покупку запчастей и сложный кузовной ремонт.

Деньги на праздники занимали в 6,2% случаев.

4,8% заявок подано с целью погашения имеющихся долгов.

4,2% брали деньги на отпуск.

«Чаще всего таким образом оплачивают горящие туры», — уточнил директор по связям с общественностью платформы Webbankir Игорь Петров.

На медицину занимали в 3,2% случаев — в основном для оплаты услуг стоматологов.

Кроме того, займы оформляли для работы на форекс-рынке или инвестирования в другие финансовые инструменты.

Эксперты также назвали несколько необычных поводов для кредитов — в том числе покупка билетов в театр или извинение после ссоры.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Госдума намерена обсудить ограничение рекламы микрозаймов в людных местах.