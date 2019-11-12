Эксперт рассказал о перспективах курса рубля зимой

Ведущий аналитик брокерской компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о перспективах курса рубля зимой.

«С фундаментальных позиций у рубля проблем не предвидится», — заявил он.

Вместе с тем, отметил эксперт, в декабре, как правило, увеличивается объём ликвидности на рынке из-за трансфертов федерального бюджета. Помимо этого, перед длинными выходными в январе растёт спрос на валюту со стороны граждан в связи с высоким туристическим сезоном.

«Январь и февраль уже не столь опасные месяцы для российской валюты. Более того, опыт последних лет показывает, что курс рубля укрепляется в первые месяцы года», — сказал Кочетков.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.