СМИ: Потребкредитование сохранило темпы роста в октябре

Потребительское кредитование сохранило прежние темпы роста в октябре, несмотря на введение показателя долговой нагрузки (ПДН), сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Как заявил глава БКИ Олег Лагуткин, предварительные данные свидетельствуют о том, что новых потребкредитов выдали на ту же сумму, что и в сентябре (285—290 млрд рублей), что подтверждает сохранение тренда на общий рост кредитования. Уровень одобрения сохранился в прежнем диапазоне — 45—46%.

Лагуткин прогнозирует, что введение ПДН не окажет заметного влияния на уровень выдач по меньшей мере до конца 2019 года.

В банках из топ-30 подтвердили, что рынок необеспеченного кредитования продолжил рост. Об этом заявили в том числе в Райффайзенбанке, Росбанке, Совкомбанке, банке «Санкт-Петербург» и СМП Банке.

В пресс-службах финорганизаций также отметили, что и раньше придерживались консервативной политики в том, что касается формирования кредитного портфеля.

В свою очередь, в Банке России сказали, что на данный момент давать оценки внедрению ПДН преждевременно.

Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о приросте ипотеки в 20%.