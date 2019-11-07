Группа ВЭБ.РФ и ВТБ профинансируют строительство перегрузочного угольного комплекса в порту Ванино

Госкорпорация ВЭБ.РФ совместно с банком ВТБ и компанией «ВаниноТрансУголь» профинансируют строительство высокотехнологичного угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае. Стороны подписали соответствующее кредитное соглашение, сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

Ввод терминала в эксплуатацию намечен на 2020 год. Как ожидается, на первом этапе грузооборот комплекса составит 12 млн тонн угля в год. Позже объём может быть увеличен до 24 млн тонн.

«Результатом совместной работы будет не только положительный эффект для экономики Дальнего Востока, но и расширение возможностей для роста российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

В целом проект позволит создать более 600 новых рабочих мест и будет реализован на принципах «Фабрики проектного финансирования».

В рамках программы банки-партнёры намерены вложить в комплекс 34 млрд рублей. ВЭБ.РФ профинансирует более трети от стоимости первой очереди терминала.