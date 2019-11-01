Пошлина на экспорт нефти из России повышается с 1 ноября

С 1 ноября пошлина на экспорт нефти из России повышается. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития России.

Отмечается, что пошлина на высоковязкую нефть увеличилась с $8,7 с $8,8.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличивается с $26,1 с $26,4 за тонну, а на тёмные — с $87,2 до $88,3 за тонну.

Пошлина на экспорт товарного бензина возрастает до $26,4 с $26,1, прямогонного (нафта) — до $48,5 с $47,9 за тонну.

Пошлина на кокс повышается с $5,6 до $5,7 за тонну, а пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне.

Также сообщается, что льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчёта, которая была принята в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остаётся на нулевом уровне.

Ранее эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы мирового рынка нефти.