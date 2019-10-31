В Национальном центре финансовой грамотности рассказали о главных правилах сбережений

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Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о главных правилах сбережений.
В Национальном центре финансовой грамотности рассказали о главных правилах сбережений
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Во-первых, нельзя подвергать риску так называемую подушку безопасности, во-вторых, нужно помнить о прямой взаимосвязи между риском и доходностью.

«В контексте правил формирования «подушки безопасности» первым делом стоит понять, какая она должна быть: рекомендуется от трёх до шести ежемесячных расходов. Предполагается, что семья формирует финансовую подушку, откладывая часть своих доходов», — пояснил он.

По его словам, очень важно поставить себе цель и осознать важность таких накоплений.

«Национальный центр финансовой грамотности участвует во многих инициативах Минфина по повышению финансовой грамотности, поэтому я наблюдаю изнутри реализацию этого проекта», — заявил эксперт.

Как отметил Макаров, в регионах, где программа действует давно, эффект выше.

Ранее сообщалось, что Минфин намерен обратиться в правительство с предложением продолжить реализацию проекта содействия повышению уровня финграмотности населения и развития финобразования в России за счёт средств федерального бюджета.

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