В Татарстане рассказали о программе поддержки предпринимателей

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Министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев рассказал о новой программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.
В Татарстане рассказали о программе поддержки предпринимателей
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Программа была запущена 3 октября, и менее чем за месяц услугой заинтересовались более 600 предпринимателей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Минэкономики Татарстана.

«Участвуя в программе по субсидированию процентной ставки по кредитам, предприятия МСП полностью возмещают фактически уплаченные проценты, так что останется выплатить только тело кредита. По сути, для предпринимателя это уже не кредит, а рассрочка», — пояснил Фарид Абдулганиев.

На данный момент с компаниями малого и среднего бизнеса уже заключено 11 соглашений. Всего будет выдано субсидий на общую сумму более 41 млн рублей.

Ранее Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики сообщало, что в Татарстане выдали 263 микрозайма для малого бизнеса с начала года.

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