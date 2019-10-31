В Татарстане рассказали о программе поддержки предпринимателей

Министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев рассказал о новой программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа была запущена 3 октября, и менее чем за месяц услугой заинтересовались более 600 предпринимателей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Минэкономики Татарстана.

«Участвуя в программе по субсидированию процентной ставки по кредитам, предприятия МСП полностью возмещают фактически уплаченные проценты, так что останется выплатить только тело кредита. По сути, для предпринимателя это уже не кредит, а рассрочка», — пояснил Фарид Абдулганиев.

На данный момент с компаниями малого и среднего бизнеса уже заключено 11 соглашений. Всего будет выдано субсидий на общую сумму более 41 млн рублей.

Ранее Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики сообщало, что в Татарстане выдали 263 микрозайма для малого бизнеса с начала года.