Эксперт оценил позиции России и Украины по газовым вопросам

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позиции России и Украины по газовым вопросам.

«С моей точки зрения, все эти судебные иски «Нафтогаза» отражают даже не желание получить деньги, которые так любят на Украине, а скорее представляют собой попытки оказать давление на «Газпром», — заявил он.

По его словам, важно понимать, что никто, кроме России, через Украину не поставляет газ в Европу.

Как отметил эксперт, Киеву остаётся давить только на какие-то новые иски, которые по своей сути бесперспективны.

«После того как 31 декабря обнулится контракт, апеллировать им уже будет не к чему», — напомнил он.

Безпалько добавил, что транзит не закончится — он по-прежнему будет идти через Украину, но объёмы окажутся разными.

4 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.