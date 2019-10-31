Рубль растёт к доллару

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На открытии торгов в четверг, 31 октября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль растёт к доллару
  • Reuters

Курс доллара снизился на 1 копейку — до 63,83 рубля.

Курс евро вырос на 6 копеек и составил 71,25 рубля. 

Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.

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