Рубль растёт к доллару

На открытии торгов в четверг, 31 октября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Reuters

Курс доллара снизился на 1 копейку — до 63,83 рубля. Курс евро вырос на 6 копеек и составил 71,25 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.