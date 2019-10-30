Власти Москвы рассказали об изменениях в оформлении субсидий для бизнеса

Руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина заявила, что московские предприниматели смогут подать онлайн-заявку на субсидии для бизнеса на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития предоставляет 11 видов субсидий. По пяти из них теперь можно подать онлайн-заявку на портале mos.ru. Это заметно упростит весь процесс и сэкономит предпринимателям время», — уточнила Сергунина.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу аппарата мэра и правительства города, жители столицы смогут подать онлайн-заявку по субсидиям на компенсацию затрат по приобретению оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства, на компенсацию затрат по участию в конгрессно-выставочных мероприятиях, на компенсацию лизинговых платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства и другим.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Министерство инвестиций и инноваций Московской области объявило старт конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий социальным предпринимателям.