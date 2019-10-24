В Татарстане рассказали об объёмах добычи нефти в январе — сентябре

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В январе — сентябре 2019 года предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана отгрузили продукции на 1,26 трлн рублей, что соответствует уровню 2018-го. Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на генерального директора «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина.
В Татарстане рассказали об объёмах добычи нефти в январе — сентябре
  • Reuters

Объёмы производства выросли на 2%, добыча нефти — на 2,1%, производство нефтепродуктов — на 5,5%, пластмассовых изделий — на 14,7%.

С начала года в регионе добыли 27,5 млн тонн нефти и произвели более 13 млн тонн нефтепродуктов.

Базовые предприятия Татарстана увеличили отчисления в бюджет на 14%, до 338 млрд рублей.

Ранее эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы мирового рынка нефти.

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