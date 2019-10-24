В Татарстане рассказали об объёмах добычи нефти в январе — сентябре
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Объёмы производства выросли на 2%, добыча нефти — на 2,1%, производство нефтепродуктов — на 5,5%, пластмассовых изделий — на 14,7%.
С начала года в регионе добыли 27,5 млн тонн нефти и произвели более 13 млн тонн нефтепродуктов.
Базовые предприятия Татарстана увеличили отчисления в бюджет на 14%, до 338 млрд рублей.
Ранее эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы мирового рынка нефти.