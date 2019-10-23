В Российском топливном союзе назвали самую популярную марку бензина

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН назвал самую популярную марку бензина.

«Что касается ассортимента по бензину, то основное потребление, конечно, 92-го вида топлива. Но наблюдается изменение структуры потребления с увеличением 95-го и сокращением 92-го», — сказал он.

По его словам, это видно и по объёму продаж на биржевых торгах.

Как отметил Аркуша, 80-й бензин фактически уходит с рынка, а 98-й и 100-й в общей корзине — это единицы процентов от общего потребления.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.