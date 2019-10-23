Эксперт оценила использование бюджетных правил для сырьевой экономики

Директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова в беседе с «Газетой.Ru» оценила использование бюджетных правил для сырьевой экономики.

«Если сравнивать 1998 год, 2008-й и 2014—2015 годы, то в период, когда уже были бюджетные резервы, конечно, кризисы проходились легче», — заявила она.

По её словам, избежать снижения ВВП не удавалось, но всё-таки оно носило ограниченный характер.

«Конечно, для сырьевой экономики использование бюджетных правил и резервов — это правильно», — отметила Акиндинова.

Как добавила эксперт, вопрос только в том, где уровень, который достаточен, и как можно распоряжаться доходами сверх этого уровня.

Ранее экономический аналитик Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2020 году до 2,5% на фоне ослабления торговых и инвестиционных показателей.