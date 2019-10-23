В Топливном союзе прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин

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Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.
В Топливном союзе прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин
  • РИА Новости

«Если брать общий объём производства и поставок топлива на внутренний рынок, то я могу сказать следующее: по бензину производство выросло существенно, по-моему, процента на три. Но при этом мы наблюдаем изменение структуры распределения произведённого товара по секторам потребления. Поставки на экспорт по бензину выросли почти в полтора раза. Товарные запасы выросли существенно, где-то на 200 тыс. тонн на сегодняшний день в сравнении с прошлым годом. А объёмы поставок на внутренний рынок снизились на 0,4%», — пояснил он в беседе с НСН.

В Федерации автомобилистов России заявили ФАН, что падение спроса на бензин связано с переходом россиян на другие виды топлива.

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