В Топливном союзе прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.

«Если брать общий объём производства и поставок топлива на внутренний рынок, то я могу сказать следующее: по бензину производство выросло существенно, по-моему, процента на три. Но при этом мы наблюдаем изменение структуры распределения произведённого товара по секторам потребления. Поставки на экспорт по бензину выросли почти в полтора раза. Товарные запасы выросли существенно, где-то на 200 тыс. тонн на сегодняшний день в сравнении с прошлым годом. А объёмы поставок на внутренний рынок снизились на 0,4%», — пояснил он в беседе с НСН.

В Федерации автомобилистов России заявили ФАН, что падение спроса на бензин связано с переходом россиян на другие виды топлива.