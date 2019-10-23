В Москве зарегистрированы 60% самозанятых России

В столице зарегистрированы почти 60% самозанятых России, сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, с начала 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались примерно 131 тыс. человек. Их суммарный доход — более 15,8 млрд рублей.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития Денис Тихонов рассказал, что в январе — августе в городской бюджет поступило 235,5 млн рублей налогов от самозанятых.

«Каждый месяц число самозанятых в Москве увеличивается на 15—20 тыс. Многие граждане, которые ранее работали неофициально, оценили удобство нового налогового режима и теперь имеют возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы», — цитирует Тихонова портал мэра и правительства.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.