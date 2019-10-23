Эксперт дал прогноз по курсу рубля предстоящей зимой
- Reuters
«При сегодняшних ценах на нефть (ниже $60) рубль на деле доказал свою способность медленно, но укрепляться», — заявил он.
По его словам, наметилось ослабление индекса доллара на мировых рынках, и судя по существенным потерям американской валюты в парках доллар/юань и особенно доллар/южноафриканский рэнд, пара доллар/рубль тоже, постояв неделю-другую в сложившемся коридоре, продолжит двигаться всё ближе к отметке в 60 рублей.
«Курс евро к рублю будет более стабильным, так как ставки в Европе уже достигли нижнего предела, и, вероятно, на какое-то время простое сохранение колебаний в диапазоне от 70 до 72 рублей», — добавил Пушкарёв.
Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля.