Эксперт дал прогноз по курсу рубля предстоящей зимой

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Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв в беседе с «Российской газетой» дал прогноз по курсу рубля предстоящей зимой.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля предстоящей зимой
  • Reuters

«При сегодняшних ценах на нефть (ниже $60) рубль на деле доказал свою способность медленно, но укрепляться», — заявил он.

По его словам, наметилось ослабление индекса доллара на мировых рынках, и судя по существенным потерям американской валюты в парках доллар/юань и особенно доллар/южноафриканский рэнд, пара доллар/рубль тоже, постояв неделю-другую в сложившемся коридоре, продолжит двигаться всё ближе к отметке в 60 рублей.

«Курс евро к рублю будет более стабильным, так как ставки в Европе уже достигли нижнего предела, и, вероятно, на какое-то время простое сохранение колебаний в диапазоне от 70 до 72 рублей», — добавил Пушкарёв.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля.

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