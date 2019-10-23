СМИ: В ЕАЭС планируют разработать единые стандарты для ювелирной сферы

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) планируют разработать единые стандарты для ювелирной сферы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

25 октября в рамках межправительственного совета на уровне глав правительств стран ЕАЭС в Москве будет подписано соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и камнями.

Документ предусматривает взаимное признание пробирных клейм. Он также позволит гармонизировать правовое регулирование в ювелирной сфере и унифицировать государственный пробирный контроль для пресечения контрафакта.

«Бизнес давно и активно поднимал вопрос взаимного признания пробирных клейм, поскольку необходимость получать пробы и в других странах ЕАЭС приводила к трансакционным издержкам во взаимной торговле», — заявил замминистра финансов Киргизии Алмазбек Азимов.

По его словам, соглашение позволит бизнесу экономить средства и время, что создаст хорошие условия для наращивания объёмов товарооборота в ЕАЭС и экспорта на внешние рынки.

Вторым документом, который, как ожидается, одобрят 25 октября, станет план мероприятий по продвижению ювелирной продукции на рынки третьих стран. Он предусматривает создание евразийского экспортного ювелирного бюро.

Ранее независимый эксперт Дмитрий Болкунец в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал использование цифровых технологий в ЕАЭС.