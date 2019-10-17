В Саратовской области рассказали об увеличении выработки солнечной энергии в III квартале

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В Саратовской области рассказали об увеличении общей выработки солнечной энергии на 96% в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает kp.ru.
В Саратовской области рассказали об увеличении выработки солнечной энергии в III квартале
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«В регионе работают три сетевые солнечные электростанции общей мощностью 45 МВт: Пугачёвская, Орлов-Гайская и Новоузенская», — заявили в областном Министерстве промышленности и энергетики.

Общая выработка составила 17,3 млн кВт*ч за III квартал, более 46 млн кВт*ч — за девять месяцев.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане открыли первую в республике цифровую электрическую подстанцию.

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