В Саратовской области рассказали об увеличении выработки солнечной энергии в III квартале

В Саратовской области рассказали об увеличении общей выработки солнечной энергии на 96% в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает kp.ru.

РИА Новости

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«В регионе работают три сетевые солнечные электростанции общей мощностью 45 МВт: Пугачёвская, Орлов-Гайская и Новоузенская», — заявили в областном Министерстве промышленности и энергетики. Общая выработка составила 17,3 млн кВт*ч за III квартал, более 46 млн кВт*ч — за девять месяцев. Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане открыли первую в республике цифровую электрическую подстанцию.