Эксперт прокомментировал увеличение Россией вложений в госбумаги США

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.

«Задача резервов — в сложной экономической ситуации покрывать критически важный для страны импорт: продовольствие, ценные технологии и медоборудование, лекарства. Поскольку у России весомая часть импорта номинирована в долларах, без золотовалютных резервов в валюте США не обойтись», — заявил Нигматуллин.

По его словам, долларовых инструментов с достаточной ликвидностью немного, и наиболее удобно использовать облигации госдолга Минфина США.

Как отметил эксперт, Россия по мере необходимости обращается к этому инструменту, предварительно максимально снизив риски по нему.

Ранее генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.