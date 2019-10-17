Эксперт прокомментировал увеличение Россией вложений в госбумаги США

Короткая ссылка
Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
Эксперт прокомментировал увеличение Россией вложений в госбумаги США
  • © KTSDESIGN
  • Gettyimages.ru

«Задача резервов — в сложной экономической ситуации покрывать критически важный для страны импорт: продовольствие, ценные технологии и медоборудование, лекарства. Поскольку у России весомая часть импорта номинирована в долларах, без золотовалютных резервов в валюте США не обойтись», — заявил Нигматуллин.

По его словам, долларовых инструментов с достаточной ликвидностью немного, и наиболее удобно использовать облигации госдолга Минфина США.

Как отметил эксперт, Россия по мере необходимости обращается к этому инструменту, предварительно максимально снизив риски по нему.

Ранее генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить