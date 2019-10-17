Эксперт прокомментировал увеличение Россией вложений в госбумаги США
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«Задача резервов — в сложной экономической ситуации покрывать критически важный для страны импорт: продовольствие, ценные технологии и медоборудование, лекарства. Поскольку у России весомая часть импорта номинирована в долларах, без золотовалютных резервов в валюте США не обойтись», — заявил Нигматуллин.
По его словам, долларовых инструментов с достаточной ликвидностью немного, и наиболее удобно использовать облигации госдолга Минфина США.
Как отметил эксперт, Россия по мере необходимости обращается к этому инструменту, предварительно максимально снизив риски по нему.
Ранее генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.