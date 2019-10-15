В «Газпроме» рассказали об отключении своего оборудования из-за рубежа

В «Газпроме» заявили о важности разработок мобильных модульных компрессорных станций российского производства, так как в 2012 году компания уже сталкивалась с дистанционным отключением австрийских компрессоров LMF.

Как сообщил начальник департамента 335 Павел Крылов, оборудование было отключено через спутник, после чего оно превратилось в «металлолом», пишет Интерфакс.

В «Газпроме» агентству рассказали, что в 2012 году две мобильные компрессорные станции производства LMF, которые были предназначены для использования при ремонте газопроводов, проходили опытные испытания на объекте дочернего общества компании.

«В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе», — отметили там.

В связи с этим начались разработки такого же оборудования отечественного производства, а опытный образец изготовили в Татарстане, указали в компании.

По словам зампредседателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова, экономические показатели у отечественного оборудования выше, чем у зарубежного, а его вес «позволяет добраться до трудных мест на трассе».