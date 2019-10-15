Россия и ОАЭ подписали соглашения на $1,4 млрд

Россия и Объединённые Арабские Эмираты в ходе визита российского лидера Владимира Путина подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд. Об этом Путин рассказал на встрече с представителями бизнеса двух стран.

По его словам, вложения делаются в нефтехимию, транспорт, медицину.

«Сегодня заключены новые сделки. Речь идёт о проектах на сумму порядка $1,4 млрд, и они охватывают самые разные отрасли», — цитирует главу государства ТАСС.

Он отметил, что Москва приветствует инвестиции Абу-Даби в российскую экономику, и напомнил, что эмиратский фонд Mubadala и РФПИ вместе реализовали десятки проектов на $2,3 млрд.

Как подчеркнул президент, Россия будет делать всё необходимое, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно.

Ранее «Росатом» и корпорация по атомной энергии ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.