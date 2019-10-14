Кудрин прокомментировал присуждение Нобелевской премии по экономике
- РИА Новости
«Очень рад, что главная премия мира присуждена за развитие практической доказательной борьбы с бедностью», — написал Кудрин в Twitter.
Премию присудили экономистам Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру.
Как объявил Нобелевский комитет, они получат её «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».
Заведующий Лабораторией социологии экономики Института социально-политических исследований РАН, профессор, доктор экономических наук Игорь Богданов в беседе с Nation News прокомментировал данное исследование.