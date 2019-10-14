Кудрин прокомментировал присуждение Нобелевской премии по экономике

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин поддержал решение о присуждении Нобелевской премии по экономике за борьбу с бедностью.
Кудрин прокомментировал присуждение Нобелевской премии по экономике
  • РИА Новости

«Очень рад, что главная премия мира присуждена за развитие практической доказательной борьбы с бедностью», — написал Кудрин в Twitter.

Премию присудили экономистам Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру.

Как объявил Нобелевский комитет, они получат её «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».

Заведующий Лабораторией социологии экономики Института социально-политических исследований РАН, профессор, доктор экономических наук Игорь Богданов в беседе с Nation News прокомментировал данное исследование.

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