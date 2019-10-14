Минфин России подготовил поправки в закон о бюджете

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Минфин России подготовил поправки в закон о федеральном бюджете на 2019—2021 годы, согласно которым профицит по итогам текущего года будет снижен с 1,7% до 1,4% ВВП.
Минфин России подготовил поправки в закон о бюджете
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал проектов нормативных актов.

В соответствии с документом прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году снизятся с 20,18 трлн рублей до 19,97 трлн, расходы увеличатся с 18,29 трлн рублей до 18,49 трлн.

Профицит бюджета достигнет 1,48 трлн рублей, что составляет 1,4% ВВП.

Законопроект подготовлен исходя из прогнозного уровня ВВП в 108,4 трлн рублей в 2019 году.

В июле президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год.

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