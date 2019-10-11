Акции «Яндекса» упали более чем на 19%

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Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
  • Reuters

При этом котировки компании на бирже Nasdaq по состоянию на 18:23 снижаются на 18,14%, до $29,11.

Как сообщает ТАСС, падение котировок акций компании происходит на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.

10 октября комитет Госдумы по информационной политике обсуждал законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами России на уровне 20%.

В ходе заседания представитель Минкомсвязи заявила, что ведомство направило в правительство проект отрицательного отзыва на эту инициативу.

В свою очередь, представитель ФАС заявил, что ведомство не имеет концептуальных возражений против данного проекта.

В конце июля в Госдуму был внесён проект закона, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры России.

Нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу.

Как указывали авторы инициативы, законопроект касается в том числе и «Яндекса». В случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

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