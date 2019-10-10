Эксперт оценил перспективы цен на нефть в 2020 году
- Reuters
«Из-за снижения темпов роста в мировой экономике в 2020 году ожидается переход рынка нефти к профициту предложения, соответственно, избыточная нефть будет оказывать давление на цены», — заявил он.
По его словам, также стоит учитывать ситуацию в Иране, Венесуэле и Эквадоре.
Вместе с тем, отметил Вайсберг, при сближении позиций США с этими странами или в случае восстановления стабильности в Эквадоре большие объёмы нефти могут выйти на рынок, что способно оказать дополнительное давление.
«Если говорить о первой половине 2020 года, цены на нефть вполне могут снизиться до $50 за баррель», — прогнозирует он.
Как добавил эксперт, если ситуация в экономике будет ухудшаться и появятся признаки рецессии, то цены могут стать ещё ниже.
Ранее эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы мирового рынка нефти.