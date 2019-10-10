Эксперты дали прогноз по курсу рубля к доллару на ближайшие два квартала

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Аналитики банка «Санкт-Петербург» дали прогноз по курсу рубля на ближайшие два квартала, сообщает «Российская газета».
Эксперты дали прогноз по курсу рубля к доллару на ближайшие два квартала
  • Reuters

По словам экспертов, общий баланс рисков с учётом негативного новостного фона со стороны торговых переговоров между США и Китаем и растущей вероятности жёсткого брексита выглядит не особенно позитивным.

В таком контексте укрепление российской валюты накануне ниже 65 рублей за доллар кажется временным явлением, полагают специалисты.

Что касается среднесрочного прогноза, то, по оценке аналитиков, российская валюта может ослабнуть до уровня 66—67 рублей за доллар в ближайшие два квартала.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.

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