Эксперт прокомментировал соглашение России и Турции о расчётах в нацвалютах

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание Россией и Турцией соглашения о расчётах в национальных валютах.

«Желание Турции и России углубить отношения в финансовой сфере обусловлено магистральным направлением наших отношений — дедолларизации расчётов и уходом от доллара», — заявил он.

По его мнению, мировая тенденция свидетельствует о том, что доллар будет вытесняться, а роль нацвалют продолжит укрепляться.

Как отметил Беляев, ещё один момент связан с санкционными моментами: при использовании доллара повышаются риски замораживания расчётов или санкций к банкам.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Александр Романович в беседе с Nation News прокомментировал подписание Россией и Турцией соглашения о расчётах в национальных валютах.