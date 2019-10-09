Эксперт прокомментировал соглашение России и Турции о расчётах в нацвалютах

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Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание Россией и Турцией соглашения о расчётах в национальных валютах.
Эксперт прокомментировал соглашение России и Турции о расчётах в нацвалютах
  • Reuters

«Желание Турции и России углубить отношения в финансовой сфере обусловлено магистральным направлением наших отношений — дедолларизации расчётов и уходом от доллара», — заявил он.

По его мнению, мировая тенденция свидетельствует о том, что доллар будет вытесняться, а роль нацвалют продолжит укрепляться.

Как отметил Беляев, ещё один момент связан с санкционными моментами: при использовании доллара повышаются риски замораживания расчётов или санкций к банкам.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Александр Романович в беседе с Nation News прокомментировал подписание Россией и Турцией соглашения о расчётах в национальных валютах.

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