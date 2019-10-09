В Госдуме прокомментировали соглашение России и Турции о расчётах в нацвалютах
- РИА Новости
«Мне кажется, что с политической точки зрения это абсолютно правильное решение. Мы меньше будем думать о долларе. Для потребителей это будет лучше и правильнее. Не нужна третья валюта», — заявил он.
По его словам, это очень перспективное соглашение для двусторонних отношений.
Романович добавил, что он неоднократно выступал и за подписание подобного документа с Китаем.
Ранее генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал подписание Россией и Турцией соглашения о расчётах в национальных валютах.