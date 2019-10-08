В Башкирии планируют ввести налог на самозанятых с 2020 года

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В Башкирии намерены ввести налог на профессиональный доход с 2020 года. Соответствующее поручение дал глава региона Радий Хабиров, сообщает «Реальное время» со ссылкой на его пресс-службу.
В Башкирии планируют ввести налог на самозанятых с 2020 года
  • Глава Башкирии Радий Хабиров / © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Таким образом, все желающие жители республики смогут стать самозанятыми.

Физические лица и индивидуальные предприниматели будут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4% или 6%.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.

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