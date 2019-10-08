В Башкирии планируют ввести налог на самозанятых с 2020 года
- Глава Башкирии Радий Хабиров / © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
Таким образом, все желающие жители республики смогут стать самозанятыми.
Физические лица и индивидуальные предприниматели будут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4% или 6%.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.