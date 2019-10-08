Эксперт оценил перспективы мирового рынка нефти

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Эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы мирового рынка нефти.
Эксперт оценил перспективы мирового рынка нефти
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«Традиционно в зимний период потребление нефтепродуктов снижается, соответственно, и объёмы переработки падают. Такая ситуация на рынке обусловлена тем, что заканчивается автомобильный сезон, то есть люди меньше ездят на автомобилях и меньше потребляют топливо, поэтому цены на нефть несколько снижаются», — заявил он.

Помимо этого, отметил эксперт, к зимнему времени уже сформированы запасы топлива для отопительного сезона.

Как прогнозирует Гордеев, хранилища заполняются мазутом, но в последнее время наблюдается динамика перехода на экологически чистые продукты, среди которых лидирует газ. Сохраняется и фактор перепроизводства на рынке, поэтому в случае необходимости участникам сделки ОПЕК+ придётся снова встречаться и договариваться о путях стабилизации рынка, добавил эксперт.

Основным риском, считает он, остаётся торговое противостояние США и Китая, которое серьёзно влияет на мировую экономику в целом и на нефтяной рынок в частности.

«Прогнозировать изменение котировок достаточно сложно, но если в ближайшее время мы удержимся около «справедливого коридора» в районе $60 за баррель, то это станет хорошим показателем как для России, так и для рынка в целом», — заключил Гордеев.

Ранее директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с ФАН оценил ситуацию со стоимостью нефти после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.

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