В Крыму планируется увеличить годовой объём добычи газа, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, в рамках программы развития «Черноморнефтегаза» планируется довести годовой объём добычи газа в 2025 году до 1,7 млрд кубометров.

«В 2035 году — до 2 млрд. Для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные работы на новых объектах. Это может дать прирост запасов голубого топлива в объёме не менее 100 млрд кубометров на ближайшие 5—7 лет», — написал Аксёнов в Facebook.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском БелАЭС.