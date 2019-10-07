Эксперт прокомментировал заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

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Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
Эксперт прокомментировал заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
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Как отметил Пикин, европейский рынок газа Соединённые Штаты ещё не получили, и объёмы СПГ, которые поставляются из США в Европу, небольшие, если сравнивать с тем, что поставляет «Газпром».

По словам эксперта, США выгодно поставлять СПГ не в Европу, а в Латинскую Америку и Азию.

«Так, цена СПГ в Европе ниже, чем можно получить на многих рынках. Поэтому разговоры про «Северный поток — 2» — это разговоры про будущее доли США на газовом рынке, когда цена на СПГ будет адекватная», — полагает он.

Пикин добавил, что консенсус по «Северному потоку — 2» — это и есть понимание большинства стран, что газопровод необходим.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2».

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