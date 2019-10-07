Volvo и Geely запустят предприятие по производству двигателей

Компании Volvo и Geely планируют запустить предприятие по производству двигателей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу шведского бренда.

На предприятии будут разрабатывать традиционные двигатели внутреннего сгорания нового поколения, электрические и гибридные силовые установки. Моторы будут поставляться на конвейеры заводов обоих брендов.

Как рассказали в Volvo, к середине следующего десятилетия половина мировых продаж компании будет приходиться на полностью электрические автомобили, а вторая половина — на гибридные модели.

Новое предприятие позволит создать около восьми тысяч рабочих мест.

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