Volvo и Geely запустят предприятие по производству двигателей

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Компании Volvo и Geely планируют запустить предприятие по производству двигателей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу шведского бренда.
Volvo и Geely запустят предприятие по производству двигателей
  • Reuters

На предприятии будут разрабатывать традиционные двигатели внутреннего сгорания нового поколения, электрические и гибридные силовые установки. Моторы будут поставляться на конвейеры заводов обоих брендов.

Как рассказали в Volvo, к середине следующего десятилетия половина мировых продаж компании будет приходиться на полностью электрические автомобили, а вторая половина — на гибридные модели.

Новое предприятие позволит создать около восьми тысяч рабочих мест.

Ранее Nation News сообщал, что названы самые популярные подержанные автомобили в России с начала года.

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