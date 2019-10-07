Эксперт оценил возможность падения цен на нефть до $10 за баррель

Короткая ссылка
Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов в беседе с «Российской газетой» оценил возможность падения цен на нефть до $10 за баррель.
Эксперт оценил возможность падения цен на нефть до $10 за баррель
  • Reuters

«Вероятность ухода цены на нефть в район $10 за баррель невелика и не превышает 5%. И чтобы это случилось, даже глобальной рецессии мало», — заявил он.

По его словам, более вероятным развитием ситуации на мировом нефтяном рынке является диапазон $50—65 за баррель.

Как пояснил Суверов, факторы снижения цены до $50 — это продолжение замедления мировой экономики и темпов роста спроса на нефть.

Эксперт добавил, что укрепление цены до $65 не исключено в результате увеличения геополитической премии в ценах из-за возможного усиления санкций против Ирана или в целом усиления градуса напряжённости на Ближнем Востоке.

Ранее «Известия» сообщали, что Министерство финансов России рассчитало, какой урон будет нанесён российскому бюджету в случае падения цен на нефть до $10 за баррель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить