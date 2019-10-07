Эксперт оценил возможность падения цен на нефть до $10 за баррель

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов в беседе с «Российской газетой» оценил возможность падения цен на нефть до $10 за баррель.

«Вероятность ухода цены на нефть в район $10 за баррель невелика и не превышает 5%. И чтобы это случилось, даже глобальной рецессии мало», — заявил он.

По его словам, более вероятным развитием ситуации на мировом нефтяном рынке является диапазон $50—65 за баррель.

Как пояснил Суверов, факторы снижения цены до $50 — это продолжение замедления мировой экономики и темпов роста спроса на нефть.

Эксперт добавил, что укрепление цены до $65 не исключено в результате увеличения геополитической премии в ценах из-за возможного усиления санкций против Ирана или в целом усиления градуса напряжённости на Ближнем Востоке.

Ранее «Известия» сообщали, что Министерство финансов России рассчитало, какой урон будет нанесён российскому бюджету в случае падения цен на нефть до $10 за баррель.