«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
- РИА Новости
Как отмечает газета, эта сумма больше, чем за предыдущие пять лет.
Из материалов Минфина следует, что деньги заёмщикам нужны на покупку российской продукции и завершение совместных проектов.
Список получателей не называется, однако эксперты считают, что в него входят Турция, Индия и Иран.
По информации издания, сама Москва будет брать в долг значительно меньше, чем давать взаймы: 640 млрд рублей ($9,7 млрд). При этом лишь $700 млн планируется привлечь в виде прямых кредитов из-за границы.
Ранее сообщалось, что Россия в июле сократила вложения в госдолг США более чем на $2 млрд.
20 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета.