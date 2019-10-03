«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов

Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

Как отмечает газета, эта сумма больше, чем за предыдущие пять лет.

Из материалов Минфина следует, что деньги заёмщикам нужны на покупку российской продукции и завершение совместных проектов.

Список получателей не называется, однако эксперты считают, что в него входят Турция, Индия и Иран.

По информации издания, сама Москва будет брать в долг значительно меньше, чем давать взаймы: 640 млрд рублей ($9,7 млрд). При этом лишь $700 млн планируется привлечь в виде прямых кредитов из-за границы.

Ранее сообщалось, что Россия в июле сократила вложения в госдолг США более чем на $2 млрд.

20 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета.