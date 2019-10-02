В Госдуме прокомментировали позицию Дании по «Северному потоку — 2»

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2».
В Госдуме прокомментировали позицию Дании по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«В случае с Данией есть политическое давление, и тут вопрос в том, насколько эта страна самостоятельна», — заявил он.

По его словам, если придётся прокладывать альтернативный маршрут, то проект станет чуть дороже, а Копенгаген сильно потеряет в экономическом плане.

Как отметил Завальный, понятно, что позиция Дании не остановит проект.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2».

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