Песков: Москва и Эр-Рияд продолжат сотрудничество в сфере энергетики

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в сфере энергетики из-за схожих интересов стран.

«Политическая воля руководства двух стран нам говорит о том, что сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере энергетики будет продолжаться», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как подчеркнул Песков, страны имеют схожие интересы в энергетической сфере, что позволило Москве и Эр-Рияду стать «во многом локомотивом договорённости в рамках ОПЕК+».

В октябре 2017 года в Кремле заявили, что сотрудничество России и Саудовской Аравии не направлено против третьих стран.