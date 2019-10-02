Песков: Москва и Эр-Рияд продолжат сотрудничество в сфере энергетики

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в сфере энергетики из-за схожих интересов стран.
Песков: Москва и Эр-Рияд продолжат сотрудничество в сфере энергетики
  • РИА Новости

«Политическая воля руководства двух стран нам говорит о том, что сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере энергетики будет продолжаться», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как подчеркнул Песков, страны имеют схожие интересы в энергетической сфере, что позволило Москве и Эр-Рияду стать «во многом локомотивом договорённости в рамках ОПЕК+».

В октябре 2017 года в Кремле заявили, что сотрудничество России и Саудовской Аравии не направлено против третьих стран.

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