Песков: Москва и Эр-Рияд продолжат сотрудничество в сфере энергетики
- РИА Новости
«Политическая воля руководства двух стран нам говорит о том, что сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере энергетики будет продолжаться», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Как подчеркнул Песков, страны имеют схожие интересы в энергетической сфере, что позволило Москве и Эр-Рияду стать «во многом локомотивом договорённости в рамках ОПЕК+».
В октябре 2017 года в Кремле заявили, что сотрудничество России и Саудовской Аравии не направлено против третьих стран.