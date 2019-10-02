«Россети» ведут переговоры с Германией о заправках для электромобилей

Компания «Россети» проводит переговоры с немецкими предприятиями о создании сети заправочных станций для электромобилей, сообщает ТАСС.

«Уже конкретно ведутся переговоры между «Россетями» и немецкими фирмами, в частности о том, что можно конкретно предпринять, чтобы создать сеть заправочных станций для растущего потока электромобилей», — приводит агентство слова бывшего канцлера ФРГ, председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхарда Шрёдера.

Отмечается, что конкретные территории, где могут быть построены зарядные станции в рамках расширенного сотрудничества в области электроэнергетики между Германией и Россией, названы не были.

Ранее сообщалось, что Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования проекта соединения энергосистем трёх стран. Участниками соглашения стали «Системный оператор» и «Россети».