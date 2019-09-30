Аналитик оценил курс рубля по отношению к ценам на нефть и макроэкономическим показателям

Главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский в беседе с сайтом «Аргументы и факты» заявил, что на данный момент курс рубля можно считать сбалансированным относительно текущих цен на нефть и ключевых макроэкономических показателей.

«Явных драйверов для роста колебаний российской валюты в краткосрочной перспективе мы не видим. При этом на горизонте до конца года мы консервативно смотрим на динамику нефтяных котировок, ожидая умеренного снижения цен на нефть ниже $60 за баррель», — сказал он.

По его словам, это может стать причиной локального ослабления российской валюты до 65-67 рублей за доллар и 72-74 рублей за евро.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.