В Госдуме прокомментировали сообщения о фальсифицированном горючем на АЗС

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что доля фальсифицированного горючего на АЗС составила почти 9%.

«По моей информации и личным ощущениям, доля фальсификаторов на провинциальных заправках достигает 70, 80, 90%», — заявил он.

По его словам, производство высокооктанового бензина и его продажа имеют разные значения, и это свидетельствует о том, что с точки зрения промышленного производства низкооктановое топливо при помощи «серых» технологий делается высокооктановым.

«Люди делают дорогой бензин из дешёвого. Это контрафакт и опасное топливо», — отметил депутат.

Он добавил, что надзорные органы работают эффективнее, но в провинции не всегда удаётся уследить за всем.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт сообщала, что на российских автозаправочных станциях продаётся 6 млн т суррогата в год.