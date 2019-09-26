В Госдуме прокомментировали сообщения о фальсифицированном горючем на АЗС

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Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что доля фальсифицированного горючего на АЗС составила почти 9%.
В Госдуме прокомментировали сообщения о фальсифицированном горючем на АЗС
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«По моей информации и личным ощущениям, доля фальсификаторов на провинциальных заправках достигает 70, 80, 90%», — заявил он.

По его словам, производство высокооктанового бензина и его продажа имеют разные значения, и это свидетельствует о том, что с точки зрения промышленного производства низкооктановое топливо при помощи «серых» технологий делается высокооктановым.

«Люди делают дорогой бензин из дешёвого. Это контрафакт и опасное топливо», — отметил депутат.

Он добавил, что надзорные органы работают эффективнее, но в провинции не всегда удаётся уследить за всем.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт сообщала, что на российских автозаправочных станциях продаётся 6 млн т суррогата в год.

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