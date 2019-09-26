Рубль снижается к евро и доллару
На открытии торгов в четверг, 26 сентября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- Reuters
Курс доллара повысился на 16 копеек — до 64,30 рубля.
Курс евро вырос на 19 копеек и составил 70,41 рубля.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.
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