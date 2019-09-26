Рубль снижается к евро и доллару

На открытии торгов в четверг, 26 сентября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Reuters

Курс доллара повысился на 16 копеек — до 64,30 рубля. Курс евро вырос на 19 копеек и составил 70,41 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.