Росстат заявил о недельном снижении цен по ряду продуктовых позиций

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Росстат обнародовал данные «Об оценке индекса потребительских цен с 17 по 23 сентября 2019 года». Из них следует, что по ряду продуктовых позиций цены снизились, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ведомства.
Росстат заявил о недельном снижении цен по ряду продуктовых позиций
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

За неделю зафиксирована нулевая инфляция.

Цены на сахар-песок стали ниже на 0,9%, на свинину — на 0,4%, на пшено — на 0,3%, на макаронные изделия и вермишель — на 0,2%

Плодоовощная продукция оказалась дешевле на 1,7%. Например, цены на морковь и лук репчатый снизились на 3,7%, на картофель — на 2,9%, на капусту белокочанную — на 2,7%, на яблоки — на 2,5%.

Ранее сообщалось, что в Росстате зафиксировали снижение потребительских цен в России на 0,1% за период с 3 по 9 сентября 2019 года.

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