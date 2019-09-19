Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%

Короткая ссылка
Банк Англии в ходе заседания в четверг, 19 сентября, принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%. Об этом говорится на сайте регулятора.
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%
  • РИА Новости

Банк Англии также подтвердил объём выкупа активов с рынка в £435 млрд.

Отмечается, что ВВП страны упал на 0,2% в II квартале 2019 года, в III квартале ожидается рост на 0,2%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить