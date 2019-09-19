Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%

Банк Англии в ходе заседания в четверг, 19 сентября, принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%. Об этом говорится на сайте регулятора.

РИА Новости

Банк Англии также подтвердил объём выкупа активов с рынка в £435 млрд. Отмечается, что ВВП страны упал на 0,2% в II квартале 2019 года, в III квартале ожидается рост на 0,2%.