Новак заявил о готовности к конструктивным переговорам по газу

Россия готова к конструктивным трёхсторонним переговорам по газу, заявил министр энергетики Александр Новак по прибытии в Еврокомиссию.

«Готовы к конструктивным переговорам», — цитирует главу Минэнерго ТАСС.

Как отмечается, данное заявление было сделано перед встречей с зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Ранее сообщалось, что Шефчович начал встречу с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

Трёхсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной пройдут 19 сентября в Брюсселе.