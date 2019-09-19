Новак заявил о готовности к конструктивным переговорам по газу
- РИА Новости
«Готовы к конструктивным переговорам», — цитирует главу Минэнерго ТАСС.
Как отмечается, данное заявление было сделано перед встречей с зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.
Ранее сообщалось, что Шефчович начал встречу с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.
Трёхсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной пройдут 19 сентября в Брюсселе.