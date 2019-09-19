Новак заявил о готовности к конструктивным переговорам по газу

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Россия готова к конструктивным трёхсторонним переговорам по газу, заявил министр энергетики Александр Новак по прибытии в Еврокомиссию.
Новак заявил о готовности к конструктивным переговорам по газу
  • РИА Новости

«Готовы к конструктивным переговорам», — цитирует главу Минэнерго ТАСС.

Как отмечается, данное заявление было сделано перед встречей с зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Ранее сообщалось, что Шефчович начал встречу с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

Трёхсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной пройдут 19 сентября в Брюсселе.

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