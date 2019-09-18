Эксперт объяснил сокращение вложений России в госдолг США
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Как напомнил эксперт, Россия стала сокращать вложения в американский госдолг на фоне неопределённости в отношениях с Вашингтоном ещё в 2017 году, и инвестиции были перенаправлены в золото.
«Владение американскими бумагами подвергает их держателей риску блокировки из-за санкций, поэтому мы перестраховываемся, но не отказываемся, просто проводим диверсификацию вложений», — пояснил он.
По его словам, в целом российская бюджетная политика привела к тому, что у страны отрицательный госдолг.
Ранее генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США.