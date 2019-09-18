Эксперт объяснил сокращение вложений России в госдолг США

Короткая ссылка
Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов в беседе с «Известиями» прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.
Эксперт объяснил сокращение вложений России в госдолг США
  • © Image Source
  • Gettyimages.ru

Как напомнил эксперт, Россия стала сокращать вложения в американский госдолг на фоне неопределённости в отношениях с Вашингтоном ещё в 2017 году, и инвестиции были перенаправлены в золото.

«Владение американскими бумагами подвергает их держателей риску блокировки из-за санкций, поэтому мы перестраховываемся, но не отказываемся, просто проводим диверсификацию вложений», — пояснил он.

По его словам, в целом российская бюджетная политика привела к тому, что у страны отрицательный госдолг.

Ранее генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить