Эксперт объяснил сокращение вложений России в госдолг США

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов в беседе с «Известиями» прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.

Как напомнил эксперт, Россия стала сокращать вложения в американский госдолг на фоне неопределённости в отношениях с Вашингтоном ещё в 2017 году, и инвестиции были перенаправлены в золото.

«Владение американскими бумагами подвергает их держателей риску блокировки из-за санкций, поэтому мы перестраховываемся, но не отказываемся, просто проводим диверсификацию вложений», — пояснил он.

По его словам, в целом российская бюджетная политика привела к тому, что у страны отрицательный госдолг.

Ранее генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США.