Эксперт оценил развитие рынка СПГ

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил развитие рынка сжиженного природного газа (СПГ).

«Развитие СПГ позволило сделать газ товаром таким же, как и нефть. Его доставить можно в любую точку планеты, где есть терминал для приёма этого газа. Поэтому там уже на десятки тысяч километров он уже может доставляться», — заявил он.

По его словам, для России это возможность дополнительной логистики, развития инфраструктуры и возможность занять достойное место на глобальном рынке СПГ.

Ранее преподаватель Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил стратегию США по экспорту сжиженного природного газа.